Любарский предложил политологу, раскритиковавшему власти Петрозаводска, взяться за грабли самому

Политолог Анатолий Цыганков упрекнул главу Петрозаводска Владимира Любарского в отсутствии денег на благоустройство и получил приглашение на субботник, где можно бесплатно проявить свою любовь к городу.

Политолог Цыганков в соцсети написал пост о том, что река Лососинка обмелела, обнажив весь мусор.

«Человеческая неряшливость и небрежность к природе тут же вылезла со дна наружу. Шины от машин. Непонятного предназначения металлические изделия. И прочий бытовой мусор. Всё открылось. Самое время коммунальным службам почистить оголившееся дно реки и отремонтировать, где-то требуется, бетонные берега, смытые когда-то бурными весенними потоками. Реакцию главы Петрозаводска В. Любарского предвижу: нет денег в городском бюджете на эти виды работ», — написал Анатолий Цыганков.

Пост политолога прочитал Владимир Любарский и отметил, что Цыганков спрогнозировал его как мэра лишь на 50%.

Но 50% — это не 100, поэтому на оставшиеся проценты мэр дал политологу ответ под названием «Сказ о том, как политолог Цыганков мэра Любарского на 50% спрогнозировал».

«Устье Лососинки в районе Зарецкого парка обмелело и обнажило не только дно, но и все его содержимое. Да, уважаемый политолог совершенно прав, денег в городском бюджете на эти виды работ не предусмотрено. Но он и не прав — реку мы расчистим. На субботнике во вторник 26 июля в 16 часов. Ждем всех желающих! Особенно общественников, которые радеют за природу и экологию», — написал Любарский.

И особенно, по словам главы Петрозаводска, он будет рад увидеть на субботнике представителей «Единой России», одним из пунктов предвыборной программы которых была тема городского благоустройства.

«Кстати, Анатолий Михайлович, приглашаю и Вас принять участие. Ведь мы же любим наш город, так ведь?» — сделал политологу предложение Владимир Любарский.