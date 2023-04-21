Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности

Глава Петрозаводска напомнил, что праздник Дня города не отменяется.
Владимир Любарский на своей странице в социальной сети обратился к горожанам.
«Мы не отменяем сегодняшние мероприятия, посвященные Дню города, потому, что пока не видим для этого достаточных оснований. В этой связи просим быть на постоянной связи с городской администрацией. Мой аккаунт работает, мои полномочия, напомню, закончатся только 26 июня. Вместе с тем, еще раз прошу всех быть разумными, бдительными и осторожными», - заявил Любарский.
Напомним, ранее с подобным заявлением в сети выступил глава Карелии Артур Парфенчиков.
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