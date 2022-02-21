Любарский прокомментировал визит в школу Петрозаводска агрессора в балаклаве

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что подвергшийся агрессии учитель никогда не преподавал у молодого человека, который ворвался к нему в класс.

Владимир Любарский заявил в соцсети, что ситуация с визитом в петрозаводскую школу № 46 молодого человека в скрывающей лицо балаклаве находится в компетенции правоохранительных органов. Он сообщил, что в момент ЧП никто не пострадал.

Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля. Ранее сообщалось, что нападавший явился в школу в балаклаве, закрывавшей лицо, и ботинках-берцах, но эта одежда не вызвала никакой реакции у охраны. Владимир Любарский утверждает, что юноша проник в школу в медицинской маске.

«Вчера в 46-й школе произошёл неприятный инцидент — пришедший на урок к своим бывшим одноклассникам молодой человек проявлял агрессию. Он был в одежде защитного цвета и в балаклаве. Отмечу, что в здание он зашел в медицинской маске. По ситуации проводится проверка — необходимо разобраться, как посторонний проник в школу», — сообщил Любарский.

Мэр также опроверг информацию о том, что молодой человек пришел в школу, чтобы «наказать» учителя истории Станислава Гайдука за то, что тот якобы плохо преподавал. По информации Владимир Любарского, учитель ранее не преподавал у агрессора.

«В СМИ сообщают, что незваный гость пришел «разбираться» с учителем – это не так. Учитель не преподавал у данного гражданина», — заявил мэр Петрозаводска.

Любарский поблагодарил учителя и учеников за то, что они «не растерялись и грамотно себя повели, задержали „визитера“ до приезда Росгвардии».

«Главное, что никто не пострадал, школа продолжила работу в обычном режиме. Остальное — в компетенции правоохранительных органов», — резюмировал Владимир Любарский.