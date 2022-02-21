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Любарский прокомментировал визит в школу Петрозаводска агрессора в балаклаве

Новости. Происшествия
12:05, 22 Февраля 2022
фото: скриншот видео, снятого на месте ЧП

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский заявил, что подвергшийся агрессии учитель никогда не преподавал у молодого человека, который ворвался к нему в класс.

Владимир Любарский заявил в соцсети, что ситуация с визитом в петрозаводскую школу № 46 молодого человека в скрывающей лицо балаклаве находится в компетенции правоохранительных органов. Он сообщил, что в момент ЧП никто не пострадал. 

Инцидент произошел в понедельник, 21 февраля. Ранее сообщалось, что нападавший явился в школу в балаклаве, закрывавшей лицо, и ботинках-берцах, но эта одежда не вызвала никакой реакции у охраны. Владимир Любарский утверждает, что юноша проник в школу в медицинской маске.

«Вчера в 46-й школе произошёл неприятный инцидент — пришедший на урок к своим бывшим одноклассникам молодой человек проявлял агрессию. Он был в одежде защитного цвета и в балаклаве. Отмечу, что в здание он зашел в медицинской маске. По ситуации проводится проверка — необходимо разобраться, как посторонний проник в школу», — сообщил Любарский.

Мэр также опроверг информацию о том, что молодой человек пришел в школу, чтобы «наказать» учителя истории Станислава Гайдука за то, что тот якобы плохо преподавал. По информации Владимир Любарского, учитель ранее не преподавал у агрессора.

«В СМИ сообщают, что незваный гость пришел «разбираться» с учителем – это не так. Учитель не преподавал у данного гражданина», — заявил мэр Петрозаводска.

Любарский поблагодарил учителя и учеников за то, что они «не растерялись и грамотно себя повели, задержали „визитера“ до приезда Росгвардии».

«Главное, что никто не пострадал, школа продолжила работу в обычном режиме. Остальное — в компетенции правоохранительных органов», — резюмировал Владимир Любарский.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Слепой
2022-02-22 12:54:11
Очередной "нашими", уставший лизать,решил инициативу проявить...
экcперд
2022-02-22 12:23:19
карловские однозначно
Мотя
2022-02-22 12:30:09
экcперд, команда работает , карловцы сидят и нерв : но курят :)
Teaтральный критик
2022-02-22 12:20:13
Ну, за любарского !
кир
2022-02-22 12:19:35
Охрана работает как дворники. Не смешите моего кота. В стране системный кризис. Еды хватает, зачем работать?
Зритель интернета
2022-02-22 12:13:40
Ну смех просто!?! Для чего охрана в школе?
И вообще,не отвлекайте менеджера от тик тока! Совести у вас нет!?!
Гость
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