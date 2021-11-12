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Любарский рассказал, как парк «Каменный бор» станет точкой притяжения жителей Петрозаводска

Новости. Общество
12:17, 18 Ноября 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

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Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о планах по благоустройству парка «Каменный бор».

Владимир Любарский заявил в соцсети, что территория парка должна стать точкой притяжения горожан и гостей Петрозаводска.

«В Петрозаводске немало интересных территорий, которые требуют развития и при внимательном подходе могут стать точкой притяжения для всех жителей и гостей карельской столицы. Одним из таких мест, безусловно, является парк Каменный Бор. Скалистый лесной массив с водоёмом в черте города, в получасе неспешной прогулки от центра. Долгое время территория оставалась заброшенной, но в этом году нам удалось сдвинуться с мертвой точки», — заявил Любарский.

Он пояснил, что сейчас подрядчик обустроил проезд и парковочное пространство для отдыхающих; зону отдыха у воды отделили шлагбаумом, чтобы обеспечить безопасность людей на берегу. 

«При администрации города создана рабочая группа по развитию Каменного карьера. В данный момент специалисты и горожане вместе определяют концепцию благоустройства и будущее наполнение парка», — сказал мэр города.

Накануне в мэрии прошло очередное совещание. Среди озвученных идей — оборудование пешеходной инфраструктуры, освещения, площадок для занятий на свежем воздухе классическими и экстремальными видами спорта при максимальном сохранении природы и местного ландшафта. Обсуждается предложение о создании вейк-парка.

«В ближайшее время все предложения объединят в общую стилистически единообразную концепцию благоустройства. После этого можно будет заказать проектирование. А уже с проектом на руках постепенно приступить к реализации задуманного — появится возможность участвовать в программах, предусматривающих финансирование из республиканского и федерального бюджетов», — заявил Владимир Любарский.

Ранее парк «Каменный бор» оказался в центре скандала. Напомним, вырубка соснового бора в районе Ключевского карьера вызвала массовые протесты жителей Петрозаводска. На месте вырубки ранее планировалось благоустроить парк «Каменный бор», однако эта территории была отдана городскими властями под строительство детского сада. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы.  

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Комментарии

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David.
2021-11-18 14:10:51
Неужели дошло?!
VladPTZ
2021-11-18 13:51:34
Почему заброшеный? Потомучта комерция на туристах не зарабатывает? Там и так нормально отдыхается, лучше бы оставили его в покое в том виде как есть.
David.
2021-11-18 14:12:44
VladPTZ, Если оставить как есть, то пересохнет он окончательно.
Саныч
2021-11-18 12:49:24
А что не стихами-то высказался? Мы уже привыкли.
Полезный
2021-11-18 12:40:37
Перехватил инициативу у протестунов :) те стоят с плакатиками и глазами хлопают :)
кир
2021-11-18 12:28:54
Сколько ещё людей там утонет? :)
Territory
2021-11-18 12:47:52
кир, если взять данные из википедии, 540*390*2,3метра=484380м3. Средний объем человеческого тела 0,0565м3. Посчитаете?
кир
2021-11-18 13:31:03
Territory, спасибо. Риторический вопрос я поставил, людей жалко. А начинают благими намерениями. Ими, как известно, дорога в ад вымощена. :)
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