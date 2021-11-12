890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Любарский рассказал о борьбе с гололедом в Петрозаводске

Новости. Общество
13:34, 22 Ноября 2021
фото: © Столица на Онего

Новости партнеров

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, какие силы брошены на борьбу с гололедом в карельской столице.

Владимир Любарский сообщил в соцсети, что обращения о скользких тротуарах поступают через социальные сети и в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Работу по ликвидации гололеда в городе ведет компания «ТехРент». Ее сотрудники подсыпают противогололедными материалами городские тротуары и дороги с октября. Задействованы техника и мобильные бригады. 

Как рассказал Любарский, рабочие трудятся в разных районах города, уделяя особое внимание остановкам и пешеходным переходам. 

Владимир Любарский также отреагировал на жалобу, в которой сообщалось о высыпанной куче каменной крошки на тротуар.

«Наиболее оптимальный для нынешних погодных условий материал для подсыпки тротуаров — каменная крошка. С учетом постоянного перехода температуры через ноль осадки то застывают, то тают. При этом крупные фракции камней создают дополнительные неровности дорожного покрытия, предотвращая скользкость. На днях в соцсетях появились снимки высыпанной на тротуар кучи каменной крошки. Так, конечно, быть не должно. Подрядчику указано на недопустимость неравномерного распределения материала», — заявил он.

Мэр города также сообщил, что следить за тем, чтобы не было скользко во дворах, обязаны управляющие организации.

Ранее заммэра Петрозаводска объяснил, зачем тротуары засыпают камнями

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гражданин
2021-11-22 15:40:25
Уважаемый Глава города Петрозаводска !
Не могли бы Вы дать небольшие пояснения по новому кольцу на ул. Ленинградской.
Понимаю - что ул. Куйбышева сделают в 2022 г.
Но когда откроется кольцо с возможностью использовать набережную Варкауса в обе стороны.
Пожайлуста дайте пояснения.
Изя
2021-11-22 15:54:21
Гражданин, несомненно Варкауса можно и открыть , видимые возможности для этого есть )) :)
12345
2021-11-22 15:10:23
Возможно , крошка , - правильно. Но должна быть определенного размера, без пылеватой составляющей. И весной с газонов нужно ее убирать.
Гражданин
2021-11-22 14:39:06
Напишу еще раз. ВСЕ СТРАННО.
Причем тут каменная крошка - если город засыпают песком !
demari
2021-11-22 14:02:11
Пока гром не грянет ..губер не перекрестится.
Изя
2021-11-22 15:53:03
demari, он церкви креститься )))) Гром гремит постоянно )))
David.
2021-11-22 13:54:18
Ничего путного сделать не сможете! Всё перегорожено заборами и бордюрами, механизированная уборка невозможна, а значит будет грязь и гололёд!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
15.11.2021, 16:20
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот»

Аналитика

Сегодня 10:18
Обществоведение
Современная классика: что будут строить на главной площади Петрозаводска 9
Гостиничный комплекс, который собираются строить на площади Кирова, должен стать украшением города и вернуть площади ту атмосферу, которую умели создавать архитекторы прошлого. 
Как вырастет налог на недвижимость для населения и бизнеса в Карелии 1
19.11.2021 15:46
Квартирный вопрос в деле Боднарчука 16
19.11.2021 15:19
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
18.11.2021 14:38
Сколько стоит охрана власти 5
17.11.2021 15:30
Вся аналитика

Чтиво

19.11.2021 10:30
Кофе со сливками
Тайна ванной комнаты 3
Через ванную комнату Анастасии Мочаловой за год прошло около сотни котят: найденные на улице, после передержки они нашли свой дом, семью и любовь.
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 21
08.11.2021 12:20
Оценка стоимости чистых активов в бизнесе: что из себя представляет, как осуществляется?
08.11.2021 12:11
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»