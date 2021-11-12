Любарский рассказал о борьбе с гололедом в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сообщил, какие силы брошены на борьбу с гололедом в карельской столице.

Владимир Любарский сообщил в соцсети, что обращения о скользких тротуарах поступают через социальные сети и в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Работу по ликвидации гололеда в городе ведет компания «ТехРент». Ее сотрудники подсыпают противогололедными материалами городские тротуары и дороги с октября. Задействованы техника и мобильные бригады.

Как рассказал Любарский, рабочие трудятся в разных районах города, уделяя особое внимание остановкам и пешеходным переходам.

Владимир Любарский также отреагировал на жалобу, в которой сообщалось о высыпанной куче каменной крошки на тротуар.

«Наиболее оптимальный для нынешних погодных условий материал для подсыпки тротуаров — каменная крошка. С учетом постоянного перехода температуры через ноль осадки то застывают, то тают. При этом крупные фракции камней создают дополнительные неровности дорожного покрытия, предотвращая скользкость. На днях в соцсетях появились снимки высыпанной на тротуар кучи каменной крошки. Так, конечно, быть не должно. Подрядчику указано на недопустимость неравномерного распределения материала», — заявил он.

Мэр города также сообщил, что следить за тем, чтобы не было скользко во дворах, обязаны управляющие организации.

Ранее заммэра Петрозаводска объяснил, зачем тротуары засыпают камнями