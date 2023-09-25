Любарский рассказал о госте «в черном пиджаке», который не любит играть в кошки-мышки

Экс-глава Петрозаводска опубликовал любопытную зарисовку с передовой.

Экс-глава Петрозаводска в личном профиле 26 сентября рассказал, как к нему в гости повадился кот.

«Повадился в гости кот, поест и по своим делам топ-топ. Разок вляпался в мышиный клей, обиделся видимо, пару дней отсутствовал. Вчера вернулся и решил остаться. Холодает, так на улице все обиды прошли быстро», — написал Владимир Любарский.

«Ладно, думаю, дело к ночи — иди-ка сюда, хоть мыши по голове не будут носиться. Ночью просыпаюсь — в спальнике по ноге кто-то скребется. Кот? Куда там. Мышь», — поделился бывший глава Петрозаводска.

«А страж мой спит под боком как ни в чем не бывало», — добавил экс-мэр.

«Утром проснулся — посмотрел я на него укоризненно, а ему хоть бы хны — вылизал свой черный пиджак, поел и смылся по своим кошачьим делам», — написал Любарский.