Любарский рассказал о появлении в Петрозаводске «Царь-туалета»

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский опубликовал карту туалетов, которые откроют двери горожанам в День города.

Модульные конструкции разместятся на Онежской набережной, в парке Победы и на площади Кирова. Они будут работать бесплатно, сообщил Владимир Любарский.

Посещение платного туалета на улице Федосовой в этот день также будет свободным.

«Напротив уличных тренажеров разместится новёхонький просторный — настоящий царь-туалет — на несколько мужских и женских кабинок», — заявил Владимир Любарский.

В День города туалеты будут открыты по следующим адресам:

1) ул. Федосовой, 16А (на набережной в районе кузницы, за скульптурой «Рождение Петрозаводска»);

2) Онежская набережная (тротуар напротив уличных тренажеров);

3) парк Победы (от тренажёров по велопешеходной дорожке вглубь парка);

4) парк Победы (в районе проспекта Карла Маркса напротив входа в парк аттракционов);

5) площадь Кирова (тротуар возле выставочного зала «Кижи» напротив Музыкального театра).