Любарский рассказал «Столице на Онего» о своем ранении в зоне спецоперации

Стало известно состояние бывшего мэра Петрозаводска, раненного в зоне СВО.

Как «Столице на Онего» сообщил экс-глава карельской столицы Владимир Любарский, во время проведения специальной военной операции он получил сквозное осколочное ранение правого плеча.



«Ишемия нерва, пока так что однорук, но это временно», — рассказал нам Владимир Любарский.



Напомним, Любарский, руководивший Петрозаводском с 2021 года, сложил полномочия и ушел добровольцем на СВО.



Он ранее сообщал, что его контракт с отрядом «Ахмат» должен закончиться в ноябре этого года. Любарский собирался домой в этом месяце.