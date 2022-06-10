Любарский собрал камни на берегу Онежского озера (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Чиновники мэрии Петрозаводска и депутаты Петросовета во главе с Владимиром Любарским провели акцию «Время собирать камни» в районе набережной Варкауса.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский провел выездное совещание на тему развития прибрежной полосы Онежского озера.

Речь шла о создании комфортной пешеходной дороги вдоль всей набережной Онего и полосы для поездок на велосипедах.

Вопрос обсуждения - объединение Онежской набережной и набережной Варкауса, как единой прогулочной зоны.

Прогулку завершили на акции «Время собирать камни». Глава города, депутаты Петросовета, сотрудники администрации, работники ПКС расчистили от камней территорию рядом с новой кольцевой развязкой.

По словам Владимира Любарского, это первый шаг к приведению в порядок прибрежного пространства.

«Благоустройство этой территории вблизи новой кольцевой развязки продолжим: привезем грунт, посадим зелень и будет совсем другой вид, пообещал мэр Петрозаводска. - А собранные булыжники пригодятся для работ на других городских объектах. Часть из них, кстати, уже были использованы для создания ландшафтной композиции неподалёку».