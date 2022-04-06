Любарский: Уличными торговцами в Петрозаводске займется полиция

Глава Петрозаводска Владимир Любарский ответил горожанам, которые пожаловались на не эстетичную уличную торговлю.

На странице главы Петрозаводска Владимира Любарского горожане задали вопрос, как долго еще улицы нашего города будет уродовать уличная торговля с ее незатейливыми продавцами, раскладывающими товар в самых неожиданных местах.

«Началась весна — опять между универмагом „Ритм“ (ул. Ровио, 15) и маркетом „Магнит“ (ул. Ровио, 13), практически на асфальте, расположились тётеньки-торговки с „домашними“ соленьями, овощами, зеленью, фруктами и т. д. Ну сколько можно?! Пора прекращать антисанитарию! Ровио — это центральная улица района Кукковка. Поэтому такая торговля — это не только негигиенично, но и не эстетично!» — написали петрозаводчане мэру.

На что глава города Владимир Любарский ответил, что вопрос, который поднимается, справедлив, а проблема несанкционированной торговли у нас стара как мир.

«У городских служб нет полномочий и оснований как для проведения контрольных мероприятий, так и для составления протоколов об административных правонарушениях в отношении лиц, осуществляющих несанкционированную торговую деятельность. Все эти функции находятся в компетенции полиции», — сообщил Любарский.