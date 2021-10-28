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Любарский: Власти Петрозаводска не зависят от желаний застройщиков по изменениям в Генплане

Новости. Общество
14:44, 28 Октября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Строительные компании в своих интересах мобилизовали участников публичных слушаний по изменению в Генплане Петрозаводска, но власти города от них не зависят.

Об этом заявил сегодня глава Петрозаводска Владимир Любарский на заседании комиссии по внесению изменений в Генеральный план Петрозаводска.

По словам Любарского, застройщики и раньше пытались влиять на результаты публичных слушаний путем «отмобилизации» своих людей на такие собрания. В этот раз была применена новая технология — участники очный собраний предъявили доверенности от имени отсутствующих горожан. В результате, на слушаниях присутствовали всего 247 человек, а еще 2049 предоставили доверенности участникам собраний. Власти Петрозаводска не имели права не учитывать эти голоса — форма волеизъявления по доверенности предусмотрена Гражданским кодексом, пояснил Любарский.

Он признал, что такая процедура является «профанацией» инструмента публичных слушаний, но при этом отметил, что решения слушаний носят лишь рекомендательный характер и окончательные изменения в Генплане зависят от властей города.

«Никто не сможет нам ничего продиктовать, и наши решения будут самостоятельными», — заверил мэр Петрозаводска.

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