Любарский вручил удостоверения новым почетным гражданам Петрозаводска (ФОТО)

Глава Петрозаводска Владимир Любарский вручил удостоверения почетных граждан карельской столицы Наталье Вавиловой и Аркадию Рутгайзеру.

Об этом мэр Петрозаводска сообщил в соцсети.

«Сегодня, накануне 318-летия города Петрозаводска, исполнили с и.о. председателя Петросовета Александром Ханцевичем почетную и очень приятную миссию — вручили ленты и удостоверения почетным гражданам карельской столицы. В 2021 году этого звания удостоены два действительно выдающихся человека — директор музея изобразительных искусств Карелии Наталья Ивановна Вавилова и врач Аркадий Леонидович Рутгайзер», — заявил Владимир Любарский.

Церемония награждения прошла в Петрозаводске у памятника Петру Первому.

«Сегодняшнюю историю Петрозаводска творят такие люди, как Наталья Ивановна и Аркадий Леонидович. Они делают город лучше, красивее, значимее. Они признаны обществом, признаны горожанами», — сказал Любарский.

Городской совет Петрозаводска проголосовал 2 июня за присуждение в 2021 году звания Почетного гражданина карельской столицы депутату республиканского парламента Аркадию Рутгайзеру и директору музея изобразительных искусств Карелии Наталье Вавиловой. Их кандидатуры были отобраны из семи претендентов, выдвинутых на соискание этого звания, и поддержаны профильной депутатской комиссией.