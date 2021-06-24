Реклама
Прислать новость
В Петрозаводске будут судить мужчину, выбросившую свою знакомую с третьего этажа 2
24.06.2021 16:53
Глава Петрозаводска в стихах заявил о решении проблем защитников Тропы Ивана-Царевича 10
24.06.2021 14:22
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
24.06.2021 17:10

Любарский вручил удостоверения новым почетным гражданам Петрозаводска (ФОТО)

Новости. Общество
11:42, 25 Июня 2021
фото: Владимир Любарский / ВК

Глава Петрозаводска Владимир Любарский вручил удостоверения почетных граждан карельской столицы Наталье Вавиловой и Аркадию Рутгайзеру.

Об этом мэр Петрозаводска сообщил в соцсети.

«Сегодня, накануне 318-летия города Петрозаводска, исполнили с и.о. председателя Петросовета Александром Ханцевичем почетную и очень приятную миссию — вручили ленты и удостоверения почетным гражданам карельской столицы. В 2021 году этого звания удостоены два действительно выдающихся человека — директор музея изобразительных искусств Карелии Наталья Ивановна Вавилова и врач Аркадий Леонидович Рутгайзер», — заявил Владимир Любарский.

Церемония награждения прошла в Петрозаводске у памятника Петру Первому.

«Сегодняшнюю историю Петрозаводска творят такие люди, как Наталья Ивановна и Аркадий Леонидович. Они делают город лучше, красивее, значимее. Они признаны обществом, признаны горожанами», — сказал Любарский.

Городской совет Петрозаводска проголосовал 2 июня за присуждение в 2021 году звания Почетного гражданина карельской столицы депутату республиканского парламента Аркадию Рутгайзеру и директору музея изобразительных искусств Карелии Наталье Вавиловой. Их кандидатуры были отобраны из семи претендентов, выдвинутых на соискание этого звания, и поддержаны профильной депутатской комиссией.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-06-25 11:50:30
Город делают трудящиеся, а не эти.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.06.2021, 09:13
Власти Карелии ужесточили ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости
18.06.2021, 10:22
Девять человек умерли за сутки от коронавируса в Карелии: статистика вызывает тревогу Минздрава
22.06.2021, 12:15
Ребенок утонул в райцентре Карелии
22.06.2021, 16:51
Скоропостижно скончалась известная в Карелии 46-летняя журналистка Марина Кивирьян
22.06.2021, 11:11
Пропавших без вести троих рыбаков в Карелии нашли
20.06.2021, 09:24
Сегодня изменится схема движения транспорта в центре Петрозаводска

Аналитика

24.06.2021 17:13
Капитал
Клиники на Чайкиной: Коронавирус: болен ли я? Нужна ли мне прививка?
В «Клиниках на Чайкиной» можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции за 30 минут, достоверно узнать, есть и у вас стойкий иммунитет к Соvid-19, а также оценить здоровье после перенесённого заболевания и пройти реабилитацию.
Динамика роста: лесоперерабатывающему предприятию нужны специалисты
24.06.2021 17:10
«Вы пели перед задержанием?» 11
24.06.2021 13:50
В стране неотмененных отпусков
22.06.2021 15:05
Врачи-парламентарии прокомментировали поручение президента России о запуске программы медицинской реабилитации
21.06.2021 15:18
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»