890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Неслучайная закономерность
16.03.2022 17:06
Песков рассказал об эмоциональном состоянии Путина
16.03.2022 22:00

Любарский высказался о дефиците сахара в Петрозаводске

Новости. Общество
12:08, 17 Марта 2022
фото: © Николай Смирнов / «Столица на Онего»

Новости партнеров

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский считает, что в исчезновении сахара с торговых полок виноваты сами покупатели.

Владимир Любарский заявил, что к нему поступило немало вопросов от горожан, обеспокоенных исчезновением сахарного песка из магазинов. Мэр города признал повышение спроса на ряд продуктов и рост цен. По оценке Любарского, к дефициту сахара мог привести ажиотаж со стороны покупателей. Об этом он сообщил в соцсети.

«События последних недель привели к повышенному спросу на ряд продуктов, имеет место рост цен. В первую очередь горожан волнует дефицит сахарного песка… Думаю, дефицит сахарного песка закончится сразу же как прекратится ажиотаж на эту тему и люди перестанут сметать его с полок магазинов», — сообщил Любарский.

Владимир Любарский заявил, что сахарный песок в городе имеется. При этом мэр Петрозаводска пояснил, что городская власть не может влиять на цены.

«Ежедневный мониторинг наличия товаров первой необходимости показывает — сахар в городе есть, фактов создания искусственного дефицита нами не выявлено. У городских властей нет полномочий, чтобы напрямую влиять на цены. Но мы будем привлекать к данному вопросу контролирующие органы», — сообщил Любарский.

В администрации Петрозаводска организована горячая линия по повышению цен на продукты питания в предприятиях розничной торговли. «Если вы считаете, что цены необоснованно завышены, звоните по номеру: 71-34-03. Вся полученная нами информация будет передаваться в УФАС для проведения проверок», — предложил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов не видит оснований для ажиотажного спроса на сахар.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
10.03.2022, 16:51
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022, 12:47
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»