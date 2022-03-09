Любарский высказался о дефиците сахара в Петрозаводске

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский считает, что в исчезновении сахара с торговых полок виноваты сами покупатели.

Владимир Любарский заявил, что к нему поступило немало вопросов от горожан, обеспокоенных исчезновением сахарного песка из магазинов. Мэр города признал повышение спроса на ряд продуктов и рост цен. По оценке Любарского, к дефициту сахара мог привести ажиотаж со стороны покупателей. Об этом он сообщил в соцсети.

«События последних недель привели к повышенному спросу на ряд продуктов, имеет место рост цен. В первую очередь горожан волнует дефицит сахарного песка… Думаю, дефицит сахарного песка закончится сразу же как прекратится ажиотаж на эту тему и люди перестанут сметать его с полок магазинов», — сообщил Любарский.

Владимир Любарский заявил, что сахарный песок в городе имеется. При этом мэр Петрозаводска пояснил, что городская власть не может влиять на цены.

«Ежедневный мониторинг наличия товаров первой необходимости показывает — сахар в городе есть, фактов создания искусственного дефицита нами не выявлено. У городских властей нет полномочий, чтобы напрямую влиять на цены. Но мы будем привлекать к данному вопросу контролирующие органы», — сообщил Любарский.

В администрации Петрозаводска организована горячая линия по повышению цен на продукты питания в предприятиях розничной торговли. «Если вы считаете, что цены необоснованно завышены, звоните по номеру: 71-34-03. Вся полученная нами информация будет передаваться в УФАС для проведения проверок», — предложил Владимир Любарский.

Ранее сообщалось, что министр сельского и рыбного хозяйства республики Владимир Лабинов не видит оснований для ажиотажного спроса на сахар.