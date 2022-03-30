Любарский задумал восстановить должность главного архитектора Петрозаводска, упраздненную при Мирошник

Администрация столицы Карелии рассматривает возможность возвращения в структуру мэрии должности главного архитектора города, упраздненной в 2017 году прежними властями.

Об этом сообщил на заседании Петросовета глава города Владимир Любарский.

По его словам, вопрос о главном архитекторе возник в связи с необходимостью разработки нового Генплана Петрозаводска.

«Мы с архитектурной общественностью, со специалистами на эту тему много общались. Понимаем, что, наверное, есть необходимость возврата к институту главного архитектора города… Специфическая история, требующая специальных познаний и опыта. Пока среди нашей профильной общественности, наших архитекторов никаких кандидатур предложено не было», — сказал Любарский.

Должность главного архитектора Петрозаводска была упразднена в конце 2017 года, что вызвало возмущение многих художников, дизайнеров, строителей и архитекторов города. Занимавшая в то время пост главы Петрозаводска Ирина Мирошник заявила, что функции главного архитектора будет выполнять художественно-архитектурный совет.