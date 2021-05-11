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Любарский заявил о готовности навести порядок в Петрозаводске

Новости. Политика
12:54, 12 Мая 2021
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
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Новый глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский поделился планами работы на новом посту.

Владимир Любарский выступил перед депутатами Петросовета незадолго до процедуры голосования по вопросу назначения нового петрозаводского сити-менеджера. В своем выступлении он заявил о желании навести порядок в городе и пообещал работать открыто и прозрачно.

"Я понимаю всю ответственность, которая ляжет на мои плечи, если вы примете соответствующее решение. Я здесь родился, здесь живут мои родители, здесь учатся мои дети. Что касается платформы, то, на мой взгляд, есть три основополагающих вещи. Первое - это открытость в общении с горожанами. Второе - это прозрачность в принятии решений. Третье - это здравый смысл. Я думаю, что на этой триединой платформе должна базироваться вся городская власть, а не только глава администрации Петрозаводского городского округа. Мы должны быть единой командой", - заявил Владимир Любарский в своей речи.

Любарский также сделал акцент на необходимости наведения порядка в хозяйственной деятельности города.

"Наверное, ключевой задачей на сегодняшний день является наведение порядка с тем, что мы имеем, - с тем городским хозяйством, которое у нас есть. Поэтому если моя работа на этом посту будет способствовать тому, что порядка станет больше, есть шанс, что мы снова увидим Петрозаводск чистым, зеленым, красивым и безопасным", - резюмировал он.

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначили Владимира Любарского новым сити-менеджером столицы Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Koira
2021-05-12 13:19:54
Ишь какой бойкий ))
театральный критик
2021-05-12 13:08:38
У либерды конкретно подгорает. Хотите или нет, но вы будете исполнять евонные указания. Не захотите - заставим. Мы здесь власть . И все ваши кривляния с плакатиками можете считать законченными. Рисуйте друг друга, клоуны :)
Koira
2021-05-12 13:20:10
театральный критик, к гене с утра сбегал?
Leopol'd
2021-05-12 13:00:43
Похоже на обещания президента. Он тоже обещает навести порядок, после предшественника.
Заменили одного подписанта другим, рулить всё равно не дадут.
Гость
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