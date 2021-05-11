Любарский заявил о готовности навести порядок в Петрозаводске

Новый глава Петрозаводского городского округа Владимир Любарский поделился планами работы на новом посту.

Владимир Любарский выступил перед депутатами Петросовета незадолго до процедуры голосования по вопросу назначения нового петрозаводского сити-менеджера. В своем выступлении он заявил о желании навести порядок в городе и пообещал работать открыто и прозрачно.

"Я понимаю всю ответственность, которая ляжет на мои плечи, если вы примете соответствующее решение. Я здесь родился, здесь живут мои родители, здесь учатся мои дети. Что касается платформы, то, на мой взгляд, есть три основополагающих вещи. Первое - это открытость в общении с горожанами. Второе - это прозрачность в принятии решений. Третье - это здравый смысл. Я думаю, что на этой триединой платформе должна базироваться вся городская власть, а не только глава администрации Петрозаводского городского округа. Мы должны быть единой командой", - заявил Владимир Любарский в своей речи.

Любарский также сделал акцент на необходимости наведения порядка в хозяйственной деятельности города.

"Наверное, ключевой задачей на сегодняшний день является наведение порядка с тем, что мы имеем, - с тем городским хозяйством, которое у нас есть. Поэтому если моя работа на этом посту будет способствовать тому, что порядка станет больше, есть шанс, что мы снова увидим Петрозаводск чистым, зеленым, красивым и безопасным", - резюмировал он.

Сегодня на сессии Петрозаводского городского совета депутаты назначили Владимира Любарского новым сити-менеджером столицы Карелии.