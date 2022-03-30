Любарский заявил о начале модернизации системы освещения в Петрозаводске

Мэр столицы Карелии Владимир Любарский рассказал о начале модернизации системы городского освещения.

В Петрозаводске началась модернизация городского освещения. Об этом заявил в соцсети Владимир Любарский.

«Новые, более мощные светильники появятся на проспектах, улицах и аллеях, в скверах и парках. А в некоторых местах фонари установят вообще впервые (например, в парке Патриот на Древлянке и на набережной — от Каменной до Городской площади). Светлее станет на 39 объектах», — заявил он.

«В первую очередь, к нормативу привели освещение на Карельском проспекте (от кольца до улицы Торнева) — там работы завершились уже на прошлой неделе. Следующий объект — проспект Ленина от улицы Фридриха Энгельса до площади Гагарина. Здесь не только заменят лампы, но и установят 16 дополнительных опор. То есть источников света на центральной магистрали карельской столицы станет больше. Конечно же, всё это благоприятно скажется на безопасности дорожного движения», — заявил Владимир Любарский.

Работы ведет муниципальное предприятие ПЭС. Завершить работу необходимо до конца ноября. На эти цели направлено 100 млн рублей — средства из субсидии, выделенной правительством Карелии.

Ранее сообщалось, что свет вернули на лыжную трассу в Петрозаводске.