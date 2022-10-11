«Сегодня мы забудем о собаках, завтра о детях»: глава Петрозаводска объяснил заботу о животных

Владимир Любарский рассказал о сотрудничестве с Первым петрозаводским общественным приютом.

Владимир Любарский посетил Первый петрозаводский общественный приют, где посмотрел на строительство новых вольеров.

«Недавно Владимир Рыбалко заключил партнерский договор с благотворительным фондом „Наша Карелия“. Некоммерческие организации создали совместный проект „Наш общий дом“. Его цель — полная модернизация приюта. Первый ее этап — замена старых вольеров на новые, — написал градоначальник на своей странице в соцсети.- Сегодня осмотрел, какими будут новые вольеры. Один из них уже построен: трехсекционный, остов сделан из металлокаркаса. Конструкция хорошая — прослужит гораздо дольше деревянных: когда доски придут в негодность, их можно заменить на новые».

Как рассказал Владимир Любарский, фонд «Наша Карелия» был создан недавно — весной этого года, и, помимо прочего, занимался поиском кураторов для животных, которых эвакуировали из зоны С. О. Некоторые из этих животных вскоре отправятся в Петрозаводск.

«Кто-нибудь сейчас может задаться вопросом, почему мы в это непростое для страны время уделяем внимание бездомным животным — „мол, надо о людях думать, а они — о собаках…“. Предвосхищая такие комментарии, отмечу. Во-первых, у администрации есть ранее взятые обязательства по поддержке зоозащитников — они выполняют важную работу, от которой зависит популяция безнадзорных животных в городе, а в конечном итоге — и безопасность петрозаводчан. Ну, а во-вторых, и, пожалуй, в-главных, заботу о животных бросать нельзя — это ведь тоже своего рода индикатор: сегодня мы забудем о собаках, завтра о детях… А потом?», — спросил своих подписчиков глава Петрозаводска.