Любарского впечатлил «любовно обмотанный изолентой молоток», изъятый полицейскими в День города

Глава Петрозаводска Владимир Любарский поблагодарил полицейских, которые охраняли порядок в День города.

Об этом он написал на своей странице Вконтакте.

«Отдельное спасибо полицейским, благодаря которым обошлось без происшествий. Особенно впечатлил любовно обмотанный изолентой молоток, изъятый правоохранителями у одной из пропускных рамок», — пояснил Любарский.

Он также поблагодарил всех, кто помогал в организации праздника.

«Любой большой праздник — это всегда чей-то труд, иногда незаметный с первого взгляда. Ведь спектакль — это не только актеры и режиссёр, но ещё и рабочие сцены, декораторы, костюмеры. Каждый участник стал маленьким винтиком в огромном праздничном механизме — те, кто наполнял контентом сценические площадки, кто обеспечивал свет и звук, кто кормил гостей, кто убирал», — добавил глава города.