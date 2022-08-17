«Любимый город гибнет»: использованные шприцы нашли на набережной Петрозаводска (ФОТО)

В самом центре столицы Карелии, на набережной, очевидцы нашли использованные шприцы.

Фото использованный шприцов, найденных в самом центре карельской столицы, на Онежской набережной, появилось в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

«Наш любимый город гибнет на глазах. Очень страшно за детей, которые могут найти и взять это в руки, совсем не понимая значения и опасности. Также на набережной очень много туристов. Смотреть на нашу красоту, достопримечательности и видеть вот это — очень печально», — делится переживаниями автор фотографий.

Ранее в райцентре Карелии бдительные полицейские поймали в лесу наркоманов.