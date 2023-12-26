Любитель бесплатного алкоголя, похититель продуктов и матерившийся посетитель отправились в полицию из магазинов Карелии

Росгвардейцы задержали всех нарушителей и передали полиции.

Днем в понедельник, 25 декабря, сигнал экстренного вызова Росгвардии сработал в одном из сетевых магазинов Петрозаводска. Оказалось, что там мужчина 1957 года рождения выпил бутылку алкоголя, потом взял продукты и товары для животных, спрятал под куртку и прошёл мимо кассы без оплаты.

Позже в этом же магазине 29-летний петрозаводчанин попытался украсть продукты.

А в магазине Костомукши 29-летний местный житель нарушал общественный порядок — матерился в адрес окружающих и мешал работе персонала. На замечания и просьбы прекратить противоправные действия дебошир не реагировал.

Росгвардейцы задержали всех нарушителей и передали полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе ведомства.