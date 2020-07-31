Любитель дорогого коньяка вынес под свитером две бутылки из гипермаркета в Петрозаводске

Сотрудники вневедомственной охраны в Петрозаводске задержали подозреваемого в краже алкогольной продукции.

Около полудня 30 июля сотрудникам вневедомственной охраны, патрулирующим территорию столицы Карелии, поступила информация о срабатывании тревожной сигнализации в одном из гипермаркетов, сообщили в региональном Управлении Росгвардии.

Прибывшие на охраняемый объект росгвардейцы задержали гражданина, который совершил хищение алкогольной продукции. По камерам видеонаблюдения было установлено, что мужчина взял в торговом зале две бутылки коньяка на общую сумму более 4000 рублей, спрятал их под свитер, а затем миновал расчетно-кассовый узел.



На место прибыла следственно-оперативная группа органов внутренних дел. Личность задержанного была установлена. Им оказался 31-летний петрозаводчанин.



Сотрудники МВД проведут проверку по факту случившегося и примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось о подобной краже алкоголя из магазина.