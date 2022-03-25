Любитель легких денег из Петрозаводска рискует лишиться свободы на 6 лет

В Петрозаводске возбуждено уголовное дело о краже денег с банковской карты, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 35-летняя горожанка, ставшая жертвой преступления. Как рассказала женщина, она получила несколько СМС о списании денег со своего счета и в этот момент обнаружила пропажу карты. Женщина заблокировала счет, но успела потерять более 6 тысяч рублей.

Правоохранители установили подозреваемого — 34-летнего жителя Петрозаводска. Тот рассказал, что нашел банковскую карту на улице и отправился за покупками. Мужчина затарился продуктами, сигаретами и алкоголем, а когда карта перестала работать, выкинул ее.

По статье «кража» было возбуждено уголовное дело. Любителю халявы грозит до 6 лет лишения свободы. Расследование продолжается.