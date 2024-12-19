Любитель молочки и рыбы задержан росгвардейцами в гипермаркете Петрозаводска

Экипаж Росгвардии задержал гражданина, подозреваемого в краже товаров из гипермаркета.

В прошедшие дни сработала тревожная кнопка в одном из гипермаркетов Петрозаводска. Сотрудники Росгвардии оперативно выдвинулись на место происшествия и установили, что причиной вызова стала попытка кражи.

По словам сотрудника охранной службы, неизвестный гражданин, находясь в торговом зале, взял с прилавка молочную и рыбную продукцию, а также другие продукты питания, затем спрятал товары под куртку и прошел через кассовую зону без оплаты. Общая сумма украденного составила порядка 3000 рублей.

Сотрудники Росгвардии установили личность 25-летнего жителя Петрозаводска. Он был задержан и передан полиции для дальнейшего разбирательства.