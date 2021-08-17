Любитель морепродуктов в Петрозаводске попался на грабеже

Молодому человеку, присвоившему филе форели и крабовые палочки, грозит до 4 лет лишения свободы, сообщили в МВД Карелии.

Днём 17 августа в полицию Петрозаводска поступила информация о том, что один из посетителей продуктового магазина, расположенного в микрорайоне Первомайский, ограбил магазин, стащив филе форели и упаковку крабовых палочек общей стоимостью 400 рублей.

Работник магазина рассказала, что увидела, как неизвестный взял с витрины товары и направился к выходу. Продавец попыталась остановить злоумышленника, однако безуспешно. Он проигнорировал её просьбы и скрылся.

Полицейские задержали подозреваемого, 21-летнего петрозаводчанина, неподалеку от места происшествия. Морепродукты стражи порядка у него изъяли.

В настоящее время по статье «грабеж» возбуждено и расследуется уголовное дело. Фигуранту грозит до четырёх лет лишения свободы.