Житель Прионежья с фальшивыми правами рассекал по трассе в Карелии

Житель Прионежья за поддельное удостоверение попал под следствие, ему грозит до одного года лишения свободы.

Дознаватели Прионежского района завершили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя. Молодого человека обвиняют в приобретении, хранении и использовании поддельных документов.

Обвиняемого остановили на трассе сотрудники Госавтоинспекции в связи с нарушением допустимой тонировки стекол автомобиля.

Полицейские попросили предъявить водительское удостоверение. Оказалось, что права зарегистрированы на другого человека. Впоследствии дознаватели выяснили, что документ молодой человек купил у неустановленного лица весной прошлого года, удостоверение является поддельным.

Дальнейшую судьбу фигуранта будет решать суд. Жителю Прионежья грозит до одного года лишения свободы, отметили в пресс-службе МВД Карелии.