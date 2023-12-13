Любитель пьяной езды дорулил до конфискации авто

У жителя Сегежского района, осужденного за управление автомобилем в состоянии опьянения, конфисковали автомобиль.

Прокуратура Сегежского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя. Сегежанина признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения, который ранее был привлечен к администативной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Было установлено, что подсудимый в августе прошлого года был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования и лишен прав. Выяснилось, что спустя год он вновь сел за руль. Мужчину остановили сотрудники полиции, а затем отстранили от управления автомобилем, так как он был в состоянии алкогольного опьянения.

Суд учел все обстоятельства и приговорил жителя Сегежского района к 200 часам обязательных работ с лишением права управления автомобилем на 2,5 года.

Также суд принял во внимание позицию прокурора и конфисковал автомобиль осужденного в пользу государства.