Любитель пьяной езды в Карелии лишился свободы за удар в спину жене

В Сортавале местного жителя, угрожавшего убить свою жену и ударившего ее по спине, под конвоем доставили на зону, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 34-летний житель Сортавалы ранее был четырежды судим за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в июле 2021 года ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, куда в соответствии с требованиями закона он должен был направиться самостоятельно.

Тем не менее, после вынесения приговора обвиняемый продолжил злоупотреблять алкогольными напитками и вести антиобщественный образ жизни. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина дважды угрожал своей супруге убийством, а в последующем нанес ей удар по спине причинив вред здоровью средней тяжести.

Суд с учетом ранее вынесенного приговора назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 4 месяца с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года.

Отбывать наказание в колонии-поселении мужчина был направлен под конвоем.