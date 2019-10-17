Любитель пьяной езды в Карелии условно лишился свободы

Жителя Лоухского района осудили за неоднократную езду в пьяном виде, сообщается на сайте районного суда.

В Лоухском районе местный житель, осужденный за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, вновь сел за руль нетрезвым.

Управляя автомобилем в состоянии опьянения, подсудимый был остановлен сотрудниками ДПС по Лоухскому району и отстранен от вождения. От прохождения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину в совершении указанного преступления.

Приговором Лоухского районного суда водитель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь месяцев, условно, с испытательным сроком два года, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.