Любитель пропадать на несколько дней в Петрозаводске вновь исчез

Полиция Петрозаводска разыскивает Кирилла Л. 1986 года рождения, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Кирилла Андреевича Л. 1986 года рождения. Он пропал 21 октября.



На вид мужчине 36 лет, рост 175 сантиметров, волосы темные короткие. Ранее неоднократно исчезал на несколько дней.





Всех, кто знает, где искать пропавшего, полиция просит сообщить эти сведения по номерам телефонов: 8 911-415-25-87, 8 911-402-49-26, 8 (814-2) 739-154.