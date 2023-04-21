Любитель развратной переписки с детьми в Карелии отделался условным сроком

Житель Приладожья рассылал девочкам интимные фотографии и переписывался на откровенные темы, сообщили в Следкоме Карелии.

Суд в Сортавальском районе Карелии вынес приговор 34-летнему местному жителю. Мужчину признали виновным в развратных действиях.

Следствие и суд установили, что в 2021 году мужчина дома и на работе в сети познакомился с несовершеннолетними девочками, вел с ними переписку на сексуальные темы, направлял фотографии интимного характера.

Приговор суда - пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, сообщили в Следкоме республики.