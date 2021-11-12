Любитель шампанского в Петрозаводске не остановился перед грабежом

Полицейские раскрыли преступление в одном из магазинов Петрозаводска, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска поступила информация о грабеже, совершенном в одном из магазинов города.

Выяснилось, что посетитель магазина спрятал в пакет две бутылки шампанского и направился к выходу, не оплатив товар. Продавцу, попытавшемуся его остановить, любитель шампанского пригрозил физической расправой.

Сотрудники полиции выяснили, что ограбил магазин ранее судимый 40-летний петрозаводчанин. Подозреваемый дал признательные показания и рассказал, что выпил шампанское сам.

Мужчину взяли под стражу. По статье «грабеж» возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.