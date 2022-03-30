Любитель тонировки в Карелии оказался в суде

Житель Пудожского района попытался обмануть сотрудников ГИБДД, но в итоге нарвался на штраф.

Пудожский районный суд рассмотрел дело местного жителя, обвиняемого в неповиновении сотруднику ГИБДД.

Выяснилось, что автолюбитель по требованию инспекторов ГИБДД должен был снять тонировку передних боковых стекол своего авто. Он это сделал, но затем вновь затонировал стекла аналогичным образом. Автолюбителю было выдано предписание с запретом эксплуатировать автомобиль в связи с тонировкой, однако он проигнорировал запрет и через некоторое время вновь был остановлен автоинспектором.

Суд признал жителя Пудожского района виновным в административном нарушении и приговорил его к штрафу в размере 2 тысяч рублей.