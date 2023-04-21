Любитель выпить за рулем из Петрозаводска рискует лишиться машины

Петрозаводчанин предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в пьяном состоянии, сообщили в прокуратуре Карелии.

Как пояснили в ведомстве, 61-летнего петрозаводчанина обвиняют в неоднократном управлении автомобилем в состоянии опьянения.

В апреле 2023 года обвиняемый сел за руль в пьяном состоянии и поехал в магазин за продуктами, но был остановлен автоинспекторами.

Выяснилось, что в 2022 году за то же нарушение мужчину приговорили к обязательным работам и лишили прав.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. В ходе дознания мужчина признал вину, его автомобиль арестовали. Прокурор утвердил обвинительное постановление, уголовное дело было направлено для рассмотрения в Прионежский районный суд.

Фигуранту грозит до 3 лет лишения свободы, а также до 6 лет лишения права занимать определенные должности. Кроме того, его автомобиль могут конфисковать.