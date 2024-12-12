Любителей активного отдыха пригласили на каток в одном из городов Карелии

В Суоярви открылся ледовый корт.
Информация об открытии ледового корта в Суоярви появилась в местном паблике.
К жителям и гостям города в сети обратился хоккейный клуб «Аэлита», объявив об открытии корта.
Как уточнили в сети, желающих ждут во второй половине дня субботы, 14 декабря.
Авторы поста пожелали всем приятного отдыха и заряда бодрости.
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