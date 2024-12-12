Любителей активного отдыха пригласили на каток в одном из городов Карелии

В Суоярви открылся ледовый корт.

Информация об открытии ледового корта в Суоярви появилась в местном паблике.

К жителям и гостям города в сети обратился хоккейный клуб «Аэлита», объявив об открытии корта.

Как уточнили в сети, желающих ждут во второй половине дня субботы, 14 декабря.

Авторы поста пожелали всем приятного отдыха и заряда бодрости.