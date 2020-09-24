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Любителей балета Карелии приглашают на "Вальпургиеву ночь"

Новости. Культура
13:04, 25 Сентября 2020
фото: © Музыкальный театр Республики Карелия
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Музыкальный театр Карелии сегодня представит публике первую балетную премьеру сезона - знаменитую хореографическую картину "Вальпургиева ночь" из оперы "Фауст" Гуно в постановке Кирилла Симонова.

Любителей балетного искусства ждет отчаянный вихрь эмоций от Вакха, сатиров и нимф - такова картина праздничного шабаша, по легенде приходящегося на ночь Святой Вальпургии 1 мая. Многие балетмейстеры ставили танцы на колоритную музыку этого хореографического действия из "Фауста", но признанным шедевром во всем мире считается постановка Леонида Лавровского. Именно его хореографию берет за основу главный балетмейстер театра Кирилл Симонов. Он сохранил знаковую хореографию, которую танцевали лучшие балерины ХХ века, в том числе Плисецкая, Максимова, Кондратьева, лишь вписав ее в современный визуальный ряд. Оставив танцовщикам классические пуанты, Симонов одел их в стильные трико вместо устаревших хитонов и залил пространство сцены почти апокалиптическим светом, рассказали в театре.

Премьера должна была состояться еще в апреле и планировалась к показу в Хельсинки. Однако из-за эпидемической ситуации гастроли в столице Финляндии не состоялись, а премьера перенеслась на осень. В этом году балетная труппа театра пополнилась новыми солистами и артистами кордебалета, которые выйдут на сцену уже в премьерном спектакле.

В этот же вечер будет представлен парад танцев из балета Александра Глазунова "Раймонда" - последнего хореографического шедевра Мариуса Петипа. Фейерверк ярчайших танцевальных номеров оставляет в душе каждого зрителя ликующее ощущение праздника.

Почетными гостями театра в день премьеры станут медики. Сто билетов карельский балет передал в дар врачам республики, оказывающим помощь больным с новой коронавирусной инфекцией.

"Непростая эпидемиологическая ситуация привнесла новые правила жизни, появилось большое количество онлайн семинаров, концертов, многие пересмотрели полюбившиеся спектакли и фильмы в записи. Но ни с чем не сравнить живое общение с актерами! - говорит председатель Медицинского Совета Республики Карелия, заслуженный врач Республики Карелия, главврач детской республиканской больницы Инга Владимировна Леписева. - Особое удовольствие сегодня окунуться в атмосферу театра, услышать со сцены музыку после длительного перерыва. Мы рады, что наш музыкальный театр в хорошей профессиональной форме, здоров, готов показать жителям республики новые творческие работы".

Напомним, для театров в Карелии сняты ограничения по рассадке зрителей в масках.

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