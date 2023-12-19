Любителей бесплатных кофе, алкоголя и других товаров прямо из магазинов отвезли в полицию

Патрули Росгвардии трижды за сутки выезжали по сигналу «Тревога»

Ночью в понедельник, 18 декабря, на пульт дежурного Петрозаводского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал из гипермаркета города. Там 39-летний мужчина взял в торговом зале нож и прошел через кассу, не оплатив товар.

Также сигнализация экстренного вызова Росгвардии сработала в сетевом магазине Сегежи. Там нетрезвый местный житель 65 лет попытался украсть две бутылки алкоголя.

А в магазине Питкяранты 35-летний гражданин пронес мимо кассы неоплаченный кофе.



Все нарушители были задержаны росгвардейцами и доставлены в полицию, сообщили в пресс-службе ведомства.