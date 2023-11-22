Любителей бесплатных продуктов, кофе и алкоголя приняли сотрудники Росгвардии Карелии

Росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в кражах, и передали полицейским.

Сотрудники Росгвардии дважды за сутки выезжали в охраняемые торговые заведения Карелии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, во вторник, 21 ноября, за помощью к росгвардейцам обратились работники сетевого магазина Кондопоги. Выяснилось, что 45-летний местный житель взял с полки несколько банок кофе и продукты и попытался покинуть магазин, не оплатив товар.



Выезжал патруль вневедомственной охраны по сигналу «тревога» и в магазин Петрозаводска. Там 51-летний петрозаводчанин спрятал под куртку алкоголь и прошел через кассу.

Общая сумма ущерба превысила 2 тысячи рублей.



Росгвардейцы задержали граждан, подозреваемых в кражах, и доставлены в полицию для дальнейшего разбирательства.