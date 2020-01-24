Любителей капоэйры приглашают на соревнования в Петрозаводске

К участию приглашаются спортсмены в возрасте от 6 лет, сообщили в Минспорта Карелии.

В Петрозаводске 22-23 февраля впервые состоятся чемпионат и первенство Карелии по капоэйре. Место проведения – водно-спортивный центр "Акватика".

Опытные инструкторы из Москвы и Санкт-Петербурга 22 февраля проведут мастер-классы. Сами же соревнования пройдут в воскресенье 23 февраля.



Вход свободный.

Подробная информация здесь.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Карелии завоевали "золото" на всемирных соревнованиях.