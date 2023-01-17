Любителей поболтать по телефону за рулем наказали в Карелии

В Медвежьегорском районе автоинспекторы остановили нарушителей ПДД, сообщили в Госавтоинспекции республики.

Нарушения Правил дорожного движения зафиксировали инспекторы ДПС на трассе в Медвежьегорском районе республики.

Нарушителями оказались 36-летний водитель грузовика, житель Великого Новгорода, и 37-летний житель Олонецкого района, водитель фургона Mercedes-Benz. С ними провели беседу о высокой степени риска аварии при пользовании телефоном во время движения. Кроме того. Водиетли должны будут заплатить штраф — полторы тысячи рублей.

В ГИБДД привели статистику за 2022 год — в республике зафиксировано около двух тысяч нарушений правил использования телефона водителями.