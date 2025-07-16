Любителей шашлыков оштрафовали на пляже под Петрозаводском

Горожане разожгли мангал в паре метров от предупреждающего знака в Лососинном.

В Минприроды Карелии рассказали о рейдах, которые ежедневно проводятся в популярных у отдыхающих местах, в частности, возле озера Лососинное под Петрозаводском.

Инспекторы проверяют соблюдение запрета на использование открытого огня. Особый противопожарный режим в республике действует с 15 июля.

— Цель — в первую очередь разъяснить гражданам необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, пресечь их нарушение — использование открытого огня под кронами деревьев. В случае обнаружения нарушений мы составляем административный протокол. В связи с особым противопожарным режимом в республике все нарушения правил пожарной безопасности предусматриваютштрафы от 40 до 50 тысяч рублей, — рассказал замначальника отдела Николай Михалев.

Накануне специалисты составили административный протокол в отношении горожан, которые жарили шашлыки в паре метров от знака «Внимание! Высокая пожарная опасность» под кронами деревьев.

В мире мастерстве напомнили, что сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.