Любителей шашлыков предупредили о неожиданной опасности

Специалист рассказал о том, что для здоровья может быть опасно не только мясо.

Диетолог Ким Пирсон предупредила любителей шашлыков и барбекю на открытом воздухе о риске преждевременного старения кожи. Ее мнение приводит Лента.ру со ссылкой на The Sun.

Пирсон отметила, что неожиданную опасность для здоровья кожи лица представляет не употребление мяса, приготовленного на углях, а дым, который выделяется во время жарки. По ее словам, дым шашлыка содержит конечные продукты гликирования (КПГ) — это белки, которые после реакции с углеводами, как бы поджаривают ткани изнутри, ускоряя старение. «В небольших количествах наш организм нейтрализует КПГ, но при больших дозах они вызывают процесс, называемый „сшивкой“, он повреждает белки и связан со старением и болезнями», — объяснила Пирсон. Она добавила, что содержание КПГ увеличивается, если мясо пригорает.

Пережаренное мясо с хрустящей корочкой, по словам диетолога, опасно не только готовить, но и есть. Она объяснила, что в нем содержатся канцерогены, которые способны провоцировать рост злокачественных опухолей в молочных железах, толстой кишке, простате, желудке и в поджелудочной железе.