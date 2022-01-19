890x80
Реклама
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Сегодня 12:03
Для учащихся четырех школ Петрозаводска летние каникулы начнутся досрочно
Сегодня 07:00

Любителей зимней рыбалки в Петрозаводске ждут «Онежские Fish-ки»

Новости. Общество
18:00, 19 Января 2022
фото: ГИМС Лахденпохья/ВК

Новости партнеров

В столице Карелии пройдет турнир по подледному лову рыбы на мормышку «Онежские Fish-ки».

В рамках Международного фестиваля «Гиперборея» организован городской конкурс по подледному лову рыбы на мормышку «Онежские Fish-ки». Он будет проходить 12 февраля рядом с ротондой на льду Онежского озера, рассказали в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Регистрация участников состоится перед стартом - с 8.30 до 9.00. Заявиться на конкурс можно заранее через группу в соцсети или по телефону 75-00-80. Турнир рассчитан на рыболовов любого возраста. Участники до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Победителей определят среди мужчин и женщин по самому большому улову, с учетом веса пойманной рыбы. Также конкурсом предусмотрены награды для самого опытного и самого юного участника.

На турнире разрешается пользоваться удочкой, оснащённой одной мормышкой (ее длина, цвет и форма значения не имеют). Запрещается применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке. Для замены удочки можно принести с собой другие снасти, однако ловить рыбу разрешат только одной.

Более подробная информация о конкурсе размещена на странице в соцсети организатора «Гипербореи» - Городского дома культуры.

Ранее сообщалось, в этом году главной темой зимнего фестиваля «Гиперборея-2022» станет эпоха Петра I.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 12:03
Политкухня
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
Партии власти придется обеспечить явку на сессию конституционного большинства, чтобы не повторить декабрьский казус.
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Лоббизм крепчает 52
14.01.2022 14:24
Вся аналитика

Чтиво

18.01.2022 14:46
Личное мнение
Сохранить Курган для всех горожан 24
Почему нельзя совмещать в одном месте рекреацию и профессиональный спорт – мнение лыжника из Петрозаводска Андрея Баранова.
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут!
13.01.2022 16:45
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»