Любителей зимней рыбалки в Петрозаводске ждут «Онежские Fish-ки»

В столице Карелии пройдет турнир по подледному лову рыбы на мормышку «Онежские Fish-ки».

В рамках Международного фестиваля «Гиперборея» организован городской конкурс по подледному лову рыбы на мормышку «Онежские Fish-ки». Он будет проходить 12 февраля рядом с ротондой на льду Онежского озера, рассказали в пресс-службе администрации Петрозаводска.

Регистрация участников состоится перед стартом - с 8.30 до 9.00. Заявиться на конкурс можно заранее через группу в соцсети или по телефону 75-00-80. Турнир рассчитан на рыболовов любого возраста. Участники до 14 лет допускаются только в сопровождении взрослых.

Победителей определят среди мужчин и женщин по самому большому улову, с учетом веса пойманной рыбы. Также конкурсом предусмотрены награды для самого опытного и самого юного участника.

На турнире разрешается пользоваться удочкой, оснащённой одной мормышкой (ее длина, цвет и форма значения не имеют). Запрещается применение дополнительных элементов оснастки на леске и крючке. Для замены удочки можно принести с собой другие снасти, однако ловить рыбу разрешат только одной.

Более подробная информация о конкурсе размещена на странице в соцсети организатора «Гипербореи» - Городского дома культуры.

Ранее сообщалось, в этом году главной темой зимнего фестиваля «Гиперборея-2022» станет эпоха Петра I.