Любители бесплатного сыра, алкоголя и шоколада попались в руки Росгвардии Карелии

За выходные сотрудники торговых заведений Карелии несколько раз обращались за помощью к росгвардейцам.

В воскресенье, 10 декабря, сигнал тревоги сработал в сетевом магазине Петрозаводска. Оказалось, что 38-летний мужчина пронес через кассу три неоплаченных упаковки сыра.

Ранее в гипермаркете карельской столицы силовики задержали 20-летнего мужчину, который попался на краже плитки шоколада.



Кроме этого, в сетевом магазине на Первомайском проспекте женщина 1973 года рождения прошла мимо кассы с алкоголем. А в Кеми горожанка взяла в торговом зале продукты питания и попыталась уйти без оплаты. Общая сума ущерба составила около двух тысяч рублей.



Всех нарушителей задержали и отвезли в полицию, сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии.