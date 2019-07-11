Любители игры в шахматы из России и Финляндии приедут в Петрозаводск

Шахматный фестиваль "Карельская сказка" стартует в Петрозаводске 13 июля, сообщили в Минспорта Карелии.

В Петровском Дворце на ул. Красной, 8 стартует шахматный форум "Карельская сказка". Уже в четвертый раз 15 различных турниров и программ объединят около 200 взрослых и детей – любителей шахмат из разных регионов России, а также из Финляндии.



Главными соревнованиями форума станут Этап детского кубка России и Открытый кубок Карелии, являющийся этапом Кубка Северо-Западного федерального округа.

Завершатся основные турниры шахматного форума 20 июля, в Международный день шахмат. 21 и 22 июля также будет проведен Межрегиональный фестиваль семейных команд по шахматам.

Программа форума на сайте Федерации шахмат Карелии.

Зарегистрироваться и задать вопросы по участию в турнирах и программах шахматного форума можно 13 июля с 10.00 в фойе МОУ "Петровский Дворец".