Любители погонять 245 тысяч раз попались в объективы камер с начала года в Карелии

Системы автоматической фотофиксации республики с начала года зафиксировали без малого 245 тысяч случаев превышения скорости.

За пять месяцев порядка двух тысяч водителей привлекли к ответственности за нарушения правил обгона, сообщили в региональной Госавтоинспекции.



Системы автоматической фотофиксации республики зарегистрировали почти 245 тысяч случаев превышения скорости.



На федеральных дорогах республики в 61 ДТП 29 человек погибли, 80 травмированы.



Основными причинами дорожных аварий стали: нарушения скоростного режима и правил выезда на встречную полосу.



