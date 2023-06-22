Любители погонять 245 тысяч раз попались в объективы камер с начала года в Карелии

Системы автоматической фотофиксации республики с начала года зафиксировали без малого 245 тысяч случаев превышения скорости.
За пять месяцев порядка двух тысяч водителей привлекли к ответственности за нарушения правил обгона, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Системы автоматической фотофиксации республики зарегистрировали почти 245 тысяч случаев превышения скорости.
На федеральных дорогах республики в 61 ДТП 29 человек погибли, 80 травмированы.
Основными причинами дорожных аварий стали: нарушения скоростного режима и правил выезда на встречную полосу.
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