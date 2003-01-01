Карельские орнитологи ищут волонтеров для мониторинга численности птиц в республике и Ленобласти

По словам ученых, в популяциях пернатых, в том числе редких видов, происходят изменения. Чтобы отследить их масштаб и понять причины, необходимо регулярное проведение учётов птиц в одних и тех же точках одним и тем же методом.

— Причем чем гуще сеть маршрутов, тем эффективнее наблюдение. Любители природы могут прийти на помощь ученым и внести свой вклад в большое исследование. Для этого требуется готовность участвовать в наблюдениях в течение как минимум пяти лет, — уточнили в КарНЦ РАН.

Участнику необходимо выбрать удобный для прохождения маршрут длиной порядка двух километров — в лесу или на открытой местности, пройти по нему 2–3 раза в период гнездования (в Карелии это последняя декада мая — начало июня) и зафиксировать всех встреченных или услышанных на нем птиц. Узнать птицу можно по ее внешнему виду или по пению — в этом могут помочь электронные или бумажные определители и приложения для смартфонов.

— Так как основные наблюдения стартуют весной, сейчас можно выбрать маршрут, зарегистрировать его и потренироваться в распознавании птиц, — рассказала координатор проекта, старший научный сотрудник Института биологии КарНЦ РАН Мария Матанцева.

В этом году проект поддержан Президентским фондом природы. Благодаря этому, сеть наблюдений за птицами будет развиваться в восьми регионах европейской части России. Подробнее о том, как стать участником исследования, и все детали проекта — в группе Мониторинг численности обычных видов птиц.