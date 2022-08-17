Любители шашек сразятся под занавес лета

В последние дни лета в Петрозаводске пройдет турнир по шашкам.

Федерация шашек Карелии объявила о проведении традиционного турнира «Лето». Соревнования состоятся 29–31 августа в клубе «Гамбит» (ул. Кирова, 2). Принять участие в турнире могут спортсмены от 3-го взрослого разряда. Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Также с 29 по 31 августа состоится турнир по шашкам среди безразрядников с нормой 3-го взрослого разряда. Попробовать свои силы приглашают мужчин и женщин от 17 лет и старше.