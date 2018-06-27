Любители спорта скажут Петрозаводску "Доброе утро"

Празднование Дня города начнется с пробега по улицам карельской столицы.

Старт массовому кроссу будет дан в 9 часов утра 30 июня на стадионе "Юность".

Маршрут пробега "Доброе утро, Петрозаводск!" пройдет от стадиона "Юность" до набережной Онежского озера и устья Неглинки с последующим возвращением к месту старта. Дистанцию можно выбрать по желанию, время ее прохождения не учитывается.

Предварительная регистрация участникам забега не нужна, достаточно просто не позднее 8 часов 50 минут прийти на стадион "Юность".