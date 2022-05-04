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Любители выпить за чужой счет дважды за сутки атаковали магазин в райцентре Карелии

Новости. Общество
18:20, 06 Мая 2022
фото: © Максим Богодвид / РИА Новости

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В Кеми росгвардейцы два раза за сутки выезжали в магазин, где покупатели выносили алкоголь мимо кассы.

В минувший четверг, 5 мая, сотрудники Кемского отдела вневедомственной охраны дважды за сутки получили вызов из сетевого магазина на улице Кирова. Первый раз тревожная кнопка была нажата ранним утром. Выяснилось, что 31-летний мужчина похитил бутылку крепкого спиртного и передал ее неизвестному, который успел скрыться до приезда росгвардейцев. А ближе к полудню росгвардейцы вновь прибыли в торговое заведение. На этот раз к краже был причастен 56-летний местный житель. Мужчина взял с прилавка алкогольную продукцию и попытался без оплаты пронести мимо кассы. Бдительные сотрудники не дали посетителю довести задуманное до конца.

Росгвардейцы задержали злоумышленников и передали их полиции.

Ранее сообщалось, в Карелии мужчина бросил в магазине спутницу ради элитного алкоголя.

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