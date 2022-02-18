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Любители зимней рыбалки попытают счастье на фестивале в Карелии

Новости. Общество
07:25, 21 Февраля 2022
фото: Людмила Корвякова / Столица на Онего

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Фестиваль рыболовов-любителей «Пудожские налимы» пройдет в деревне Куганаволок в Карелии.

В деревне Куганаволок в субботу, 26 февраля состоится зимний фестиваль «Пудожские налимы-2022», сообщили в пресс-службе Водлозерского национального парка.

На фестиваль «Пудожские налимы» ежегодно приезжают сотни гостей, чтобы попытать рыбацкое счастье, поучаствовать в мастер-классах, послушать выступления фольклорных коллективов, отведать ухи, поиграть в игры на свежем воздухе.

Разыгрываются призы в нескольких номинациях: самый большой улов, самая крупная рыба, самая удачливая рыбачка. Традиционно специальный приз получает рыбак, поймавший символ фестиваля – налима. Обязательно отмечают самых удачливых юных рыбаков в возрасте до 14 лет и самого возрастного участника.

В этом году на празднике выступят артисты Пудожского народного хора, вместе с сотрудниками Пудожского музея гости праздника смастерят льняную куклу или браслет. Участников ждут игры и конкурсы, веселая лотерея, два вида ухи, горячий чай, веселая развлекательная программа. 

Подробности можно узнать на сайте организаторов vodlozero.ru, в официальном паблике парка ВКонтакте https://vk.com/vodlozero и по телефону 8 (8142) 59-98-98.

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